Taux de croissance à 6,4%, inflation en baisse

La dernière réunion de l'année du Conseil National du Crédit (CNC) s’est tenue jeudi.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an.

Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.

Les participants ont fait un tour d’horizon de l’environnement économique et financier.

Le taux de croissance en 2023 avait été projeté à 6,6% au début de l’année, contre 5,8% enregistré en 2022.

Après neuf mois d’activité, les indicateurs de conjoncture économique indiquent une consolidation plus soutenue de l'activité dans le secteur tertiaire.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur la situation économique mondiale et sous-régionale, certaines branches du secteur tertiaire, notamment celles dédiées au trafic portuaire de marchandises et du fret aérien, affichent une plus forte résilience.

En revanche, l’activité du secteur primaire est pénalisée par des conditions climatiques défavorables dans certaines zones de production vivrière.

Cette évolution contrastée a conduit à une légère révision à la baisse du rythme de progression de l'activité.

Ainsi, le taux de croissance devrait se situer à 6,4%, soit un raffermissement de 60 points de base par rapport à la réalisation de 2022.

L’évolution de l’activité économique s’inscrit dans un contexte de décélération du niveau général des prix à la consommation, ainsi que d’un endettement public soutenable.

Le taux d’inflation s'est établi en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année à 5,7%, contre 7,5% un an plus tôt.

La baisse du taux d’inflation fait suite principalement à une amélioration de l’offre locale de produits alimentaires, en raison d’une campagne agricole satisfaisante.

Le taux d’endettement public est à 66,4% à fin septembre 2023, contre 65,5% à fin décembre 2022. C’est en dessous de la norme communautaire plafond de 70%.

Sur ce plan financier, les autorités notent des évolutions encourageantes, notamment un accroissement de l’offre de services de proximité émanant des banques et des systèmes financiers décentralisés.

Entre banques et organismes de microfinance, les concours bancaires à l’économie ont connu une progression vigoureuse. Les taux d’intérêts sont orientés à la baisse.

La réunion du CNC était présidée par Simfeitcheou Pre, ministre conseiller auprès du président de la République, qui représentait le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya.

A ses côtés, Akuwa Dogbe Azoma, la nouvelle directrice nationale de lac BCEAO (Banque des Etats de l’Afrique de l’Ouest).