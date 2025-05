Lomé accueille le Forum Togo-Turquie

Le 27 mai prochain, Lomé deviendra le théâtre d’un événement économique majeur avec la tenue du Forum d’affaires Togo-Turquie.

Organisé par le World Cooperation Industries Forum (WCI Forum), cette rencontre ambitionne de renforcer les liens commerciaux entre la Turquie et l’Afrique de l’Ouest, en réunissant plus de trente entreprises turques venues à la rencontre de partenaires togolais et régionaux.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une dynamique de coopération croissante entre Ankara et les capitales africaines, avec une volonté partagée de bâtir des partenariats économiques durables et mutuellement bénéfiques.

Les entreprises turques représentées évolueront dans des secteurs clés tels que la construction, l’agriculture, l’exploitation minière, les équipements industriels, les matériaux de construction et le textile.

Le forum se distingue par son format orienté vers l’action. Des sessions B2B seront au cœur de l’événement, permettant aux opérateurs économiques d’échanger directement, de présenter leurs projets, d’identifier des synergies et, potentiellement, de signer des accords commerciaux ou des protocoles de partenariat.

Pour les entreprises togolaises, participer à cet événement représente une opportunité de premier plan : accès à de nouveaux fournisseurs, découverte de solutions technologiques, développement de coentreprises ou encore ouverture à l’export.

Du côté turc, le forum est une porte d’entrée vers un marché en croissance au cœur de la région ouest-africaine.