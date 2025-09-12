Textile et habillement : le Togo attendu au salon panafricain du Caire

Les entreprises togolaises du secteur textile, de l’habillement et des articles de maison sont conviées à prendre part à Destination Africa, un salon panafricain annuel de référence qui se tiendra en Égypte les 12 et 13 novembre prochains.

Destination Africa est un événement international qui rassemble en un seul lieu les fabricants africains de textile et d’habillement ainsi que des acheteurs internationaux. L’objectif est de renforcer les opportunités d’affaires et d’intensifier les échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

Depuis sa création en 2016, Destination Africa connaît un succès grandissant, avec une hausse de 74 % du nombre de visiteurs. Cette dynamique s’est traduite par une augmentation du volume des exposants, de l’espace d’exposition et de la participation des visiteurs locaux, régionaux et internationaux.

Avec ses pavillons représentant plusieurs pays africains, le salon constitue une plateforme stratégique pour les entreprises togolaises désireuses de valoriser leur savoir-faire, trouver de nouveaux débouchés et s’insérer davantage dans les chaînes de valeur mondiales.