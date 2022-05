Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le café

Le Centre du commerce international (ITC), en partenariat avec l'Agence africaine et malgache du café Robusta (ACRAM) présentera le 27 mai la IVe édition du Guide du café en langue française.

La traduction a été facilitée par le soutien de l'ACRAM, de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

L'UE et l'OEACP financent conjointement le programme "ACP Business-Friendly", qui est mis en œuvre par l'initiative d'agro-industrie durable Alliances pour l’Action de l'ITC, qui est également à la tête du projet de création du Guide du Café.

Le secteur du café est un environnement dynamique, régi par la volatilité des prix du marché, les incertitudes liées au changement climatique, les avancées technologiques et l'évolution des modes de consommation, entre autres.

Des problèmes persistants et inhérents au système actuel de la chaîne d'approvisionnement du café subsistent également, tels que l'abandon de l'agriculture par les jeunes en milieu rural, l'inégalité entre les sexes, le manque de revenu vital pour les producteurs et la faible application de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Pendant ce temps, la demande de café continue d'augmenter.

Le guide montre comment le secteur peut s'adapter tout en restant résilient et stratégique, et en mettant en évidence les problèmes qui doivent être résolus, les opportunités qui doivent être explorées et les moyens d'aller de l'avant.