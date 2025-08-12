Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Traçabilité et lutte contre la fraude : la SAM élargit son champ d’action

Cinq ans après son lancement, la Solution Automatisée de Marquage (SAM), outil de traçabilité et de lutte contre la fraude, s’apprête à élargir son champ d’application à de nouveaux produits : denrées agricoles, huiles alimentaires, cosmétiques, produits pharmaceutiques et pétroliers.

Un outil très efficace © republicoftogo.com

Cinq ans après son lancement, la Solution Automatisée de Marquage (SAM), outil de traçabilité et de lutte contre la fraude, s’apprête à élargir son champ d’application à de nouveaux produits : denrées agricoles, huiles alimentaires, cosmétiques, produits pharmaceutiques et pétroliers.

Selon Essowavana Adoyi, président de la commission de suivi, cette extension s’appuie sur les résultats obtenus avec les produits déjà concernés — tabac, boissons, ciment, cosmétiques — soit plus de 2 milliards d’articles marqués et 60 000 inspections réalisées.

Ces contrôles ont permis de sécuriser les circuits de distribution, réduire les pertes fiscales et protéger les consommateurs contre les produits contrefaits.

À ce jour, plus de 600 opérateurs participent au système, et une application mobile permet aux citoyens de vérifier l’authenticité des produits.

Mise en place pour moderniser les contrôles et lutter contre les pratiques illicites, la SAM facilite le comptage des produits, le recouvrement fiscal et la traçabilité, répondant ainsi aux enjeux liés aux importations frauduleuses qui représentent, selon l’OCDE, 2,5 % du commerce mondial.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une usine d’huile rouge bientôt opérationnelle à Tchékpo

Une usine d’huile rouge bientôt opérationnelle à Tchékpo

Jusqu’ici produite de manière artisanale, l’huile rouge togolaise s’apprête à franchir un cap industriel. Une usine de transformation des noix de palme en huile rouge est actuellement en construction à Tchékpo, dans la préfecture de Yoto, au sud du pays.

Plus d’efficacité et de modernisation

Plus d’efficacité et de modernisation

Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence, a présidé en fin de semaine dernière par visioconférence la 32ᵉ session du conseil des ministres de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.