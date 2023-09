Transition vers des chaînes de valeur plus durables

Gregory Krief, le directeur général de MSC-Togo ( Mediterranean Shipping Company) a participé il y a quelques jours à Abidjan au séminaire organisé par Choiseul Africa consacré aux chaînes de valeur durables en Afrique.

L’Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l’analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale.

Cet événement a réuni plus de 200 participants.

MSC, qui a racheté les activités de Bolloré au Togo, est reconnu comme le partenaire de choix en matière de logistique en Afrique. Le Groupe joue un rôle majeur dans la connectivité des pays africains avec le reste du monde.

‘Notre impact va au-delà de la simple logistique. En tant que l'un des rares acteurs à interconnecter l'Afrique grâce au Port de Lomé, nous percevons cette position comme une opportunité unique. Nous pouvons mettre à profit nos engagements en faveur de la durabilité pour améliorer les délais de livraison, permettant ainsi à nos clients de recevoir leurs marchandises plus rapidement en soutenant le développement des économies nationales dans un cadre d'échange intra Afrique et tout en réduisant leur empreinte carbone. En dématérialisant les processus entre la mer, la terre et le client, en collaboration avec nos partenaires et les administrations concernées, nous pouvons contribuer à façonner un avenir plus durable pour l'Afrique et pour la planète’, a déclaré Gregory Krief.

Cette rencontre a permis de faire émerger des feuilles de route stratégiques en faveur de véritables chaînes de valeur durables et résilientes sur le continent.