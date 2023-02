Trop d'obstacles sur le chemin des jeunes entrepreneurs

L’ambassadeur européen au Togo, Joaquin Tasso Vilallonga, a déploré vendredi les difficultés qui empêchent les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat et de devenir des hommes d’affaires confirmés.

'Aujourd'hui lorsque l'entrepreneur togolais a une idée novatrice et solide, il a encore du mal à obtenir le financement dont il a besoin' a-t-il déclaré à l’occasion du lancement à Lomé de l’initiative ‘Investir dans les jeunes entreprises en Afrique’ (IYBA).

L’Equipe Europe souhaite appuyer le Togo en collaborant avec les acteurs concernés pour relever les nombreux défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés.

Cet évènement est organisé par l’Equipe Europe/Team Europe (Allemagne, France, UE) et le gouvernement.

Cette initiative vise à soutenir les entreprises africaines en phase de démarrage à lancer et à développer des activités durables, robustes et inclusives, et à créer des emplois décents.

Pour ce faire, elle étend l’aide financière et technique et renforce les organisations qui soutiennent les entrepreneurs.

Le Togo a été sélectionné parmi les pays pilotes pour la mise en œuvre de ce projet, notamment en raison de l’environnement institutionnel favorable ; la volonté politique des autorités qui ont fait de la promotion de l’entreprenariat et des TPME une priorité dans la stratégie de développement du pays en initiant une réforme afin de renforcer les mécanismes d’appuis aux TPME et en créant une agence dédiée à leur développement.

Le lancement de l’initiative au Togo permettra à la Team Europe de collaborer de manière plus efficace et coordonnée dans un domaine au cœur de la stratégie nationale ciblant les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes entreprises togolaises.