Un accroissement des financements en faveur des petites entreprises

Sur le six premiers mois de 2022, les montants des nouvelles mises en place de crédits aux micros, petites et moyennes entreprises ont été de 75 milliards, 11 milliards et 41 milliards de Fcfa, en progression de 38%, 82% et 149% respectivement par rapport aux niveaux enregistrés la même période de l'année 2021.

Ces montants demeurent néanmoins faibles au regard du montant total des nouvelles mises en place de crédits qui est ressorti à 489 milliards sur la période, en augmentation de 19% comparativement au niveau observé un an auparavant, a observé le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya lors d’une réunion jeudi du Conseil national du crédit (CNC).

Le volume des crédits-bails a crû, en glissement annuel, de 16% pour atteindre 14 milliards.

Quant au financement par affacturage, le montant a connu une forte progression, avec un encours qui s'établit à 9 milliards à fin juin 2022 contre 2 milliards un an plus tôt.

L'affacturage est une technique de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et en particulier, des petites et moyennes entreprises.

Il permet de rendre les créances liquides et de récupérer de la trésorerie.

Une loi en cours d’élaboration devrait apporter la sécurité juridique nécessaire pour favoriser le développement de ce mode de financement.

Autre élément de satisfaction pour le ministre, la poursuite de l'assainissement du portefeuille de crédit des banques et des systèmes financiers décentralisés.

Le taux brut de dégradation du portefeuille de crédit des banques est passé de 17% au 30 juin 2021 à 10% à fin juin 2022.

La même tendance est observée au niveau des systèmes financiers décentralisés, avec un taux brut de dégradation du portefeuille qui s'est chiffré à 6% au 30 juin 2022, contre 7% à fin juin 2021, pour une norme de 3%.