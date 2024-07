Un annuaire digital des entreprises togolaises

Toute entreprise installée au Togo dispose d’une plateforme commune présentant ses activités.

Son concepteur, Koffi Helmut Bonin, explique que DataBiz est un annuaire digital à la disposition des investisseurs togolais et étrangers contenant des données fiables.

‘Databiz fait non seulement la promotion des échanges B to B mais elle est aussi au service des relations B to C avec les clients. C’est un canal pour les entreprises de mieux se positionner dans le tissu économique national’, indique M. Bonin.

La plataforme bénéficie du soutien de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI).