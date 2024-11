Un choix qui n'est pas anodin

Kammogne Fokam, président du conseil d’administration d’Afriland First Group, s’est entretenu vendredi avec Faure Gnassingbé sur la création d'un nouveau holding d’investissement régional destiné à couvrir l'Afrique de l’Ouest.

L’objectif est de prendre des participations dans des entreprises et de soutenir des projets d'investissement à travers toute la région.

M. Fokam veut implanter les opérations au Togo en raison de l’attractivité du pays et de sa position géographique.

‘Le choix du Togo n’est pas anodin. Il témoigne des efforts continus entrepris par les autorités togolaises pour rendre le pays ouvert aux investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.

Basé en Suisse, Afriland First Group est un réseau bancaire étendu, avec des filiales en France et en Chine, et des activités dans plusieurs autres pays.

Le groupe propose une gamme de produits bancaires, notamment des crédits aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et de la banque de financement et d’investissement.