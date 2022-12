Un colloque international sur la fiscalité sera organisé en juillet 2023

L'université Paris-Dauphine (France), l’ADAF (Association Dauphinoise d'Administration Fiscale), qui dépend de la même université, et l’Office Togolais des Recettes (OTR) organiseront en juillet 2023 à Lomé un dialogue interprofessionnel sur la fiscalité.

'Le continent africain à l'épreuve des conventions fiscales'. Tel est le thème retenu pour cette rencontre.

Il réunira des experts de la fiscalité et des enseignants de France, de Suisse et du Togo.

Les débats porteront, notamment, sur la souveraineté fiscale, les modèles de conventions fiscales ratifiées, les relations entre les douanes et les impôts.

L'ADAF est l’association de filière du Master droit parcours administration fiscale de l'Université́ Paris Dauphine.

Elle a pour objet de développer un esprit de coopération et d’initiative, de promouvoir l’expertise dans le domaine de la fiscalité́ et de favoriser les échanges entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs du domaine.