Un duo Barcola–Patoki pour aller plus loin

La passation de pouvoir entre le ministre sortant de l’Économie, Essowè Georges Barcola, et son successeur, Badanam Patoki, s’est déroulée lundi dans une ambiance amicale.

Essowè Georges Barcola (G), Stanislas Baba et Badanam Patoki © DRc

Ce passage de témoin marque une nouvelle étape dans la mise en place du gouvernement de la Ve République. Tous deux ont insisté sur l'importance de leur collaboration étroite, les ministères de l’Économie et des Finances étant fortement liés.

Barcola, désormais en charge du portefeuille des Finances et du Budget, a salué la nomination de Patoki, soulignant sa rigueur et son engagement au service de l’intérêt général.

De son côté, Badanam Patoki a affirmé que son premier défi sera de stimuler une croissance économique au service des citoyens, au-delà des simples indicateurs macroéconomiques.

Le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, a conclu la cérémonie en saluant le “bel attelage” formé par les deux hommes, et a exprimé sa confiance dans leur réussite commune.

