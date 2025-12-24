Rubriques

Remise d'engrais à prix coûtant aux producteurs de café

Coup de pouce aux producteurs © DR

Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de développement des filières café et cacao, le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) a appuyé la Fédération des Unions de Producteurs de Café et de Cacao du Togo (FUPROCAT) pour l’acquisition de 500 tonnes d’engrais spécifique café.

La remise aux producteurs s’est déroulée mardi à Kpalimé. 

La cérémonie a été présidée par Ayi K. Adden, secrétaire administratif du CCFCC, représentant le secrétaire général Enselme Gouthon, en présence de Kao Tabade, président de la Fédération, représentant les caféiculteurs.

L’engrais n’est pas subventionné, mais cédé aux producteurs à prix coûtant, soit 18 000 Fcfa le sac de 50 kg, livré directement dans les magasins des unions de coopératives à travers toutes les préfectures productrices.

Cette initiative illustre la mobilisation conjointe des producteurs, du secteur privé et des pouvoirs publics autour d’une vision commune visant à améliorer la productivité des caféiers du pays. 

Des dispositions sont également annoncées pour la mise à disposition d’engrais spécifiques cacao à partir de 2026.

