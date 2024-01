Faure Gnassingbé a participé jeudi au stade de Légué à la cérémonie du Xe anniversaire du Fonds national de la finance inclusive (FNFI), une institution créée pour promouvoir l'inclusion financière et le développement économique en facilitant l'accès aux services financiers pour les populations défavorisées et les petites entreprises.

Le FNFI vise à réduire la pauvreté en favorisant l'accès aux services financiers, tels que les prêts, l'épargne, l'assurance et les services de paiement, pour les personnes et les entreprises qui étaient historiquement exclues du système financier traditionnel

La stratégie se concentre sur les groupes vulnérables et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui ont du mal à accéder aux services financiers. Cela inclut les populations rurales, les femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, et d'autres segments de la sociét

Le FNFI travaille en étroite collaboration avec des institutions financières, des ONG, des coopératives de crédit et d'autres acteurs du secteur financier pour étendre la portée de ses services. Il vise à renforcer la capacité des institutions financières à servir ces groupes cible

Il offre une gamme de produits financiers adaptés aux besoins spécifiques de sa clientèle cible. Cela peut inclure des prêts à faible coût, des comptes d'épargne accessibles, des assurances abordables et des services de paiement mobile

Le FNFI vise à avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, le renforcement des capacités entrepreneuriales et le développement économique des communautés locales au Togo.

Depuis 10 ans, il a accordé des milliards de prêts. A noter que le taux de remboursement est remarquable, de l’ordre de 93%.