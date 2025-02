Un impératif de justice et de développement

Un Forum régional sur l’éducation des filles et l’autonomisation économique des femmes réunit des Organisations de la société civile (OSC) de 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, les 25 et 26 février à Lomé.

Organisé par le Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec la Fondation Brazzaville, cet événement vise à explorer le rôle des OSC dans l’épanouissement des filles et des femmes dans la sous-région.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, 40 % des jeunes femmes de 15 à 24 ans ne sont ni scolarisées, ni qualifiées pour accéder à un emploi décent. Parmi les adolescentes âgées de 12 à 18 ans, 45 % sont déscolarisées, soit 16 millions de filles, certaines étant victimes de mariages précoces.

« Lorsqu'une fille reçoit une éducation, elle devient une source de transformation pour elle-même, pour sa famille et pour la communauté. L’éducation permet ainsi à une multitude de jeunes filles de réaliser leur rêve et de véritablement contribuer au développement de leur pays. De même, l’autonomisation des femmes est essentielle à la construction de sociétés plus justes, résilientes et prospères, » a souligné Victoire Tomégah-Dogbé, Premier ministre togolais. « L’éducation et l’autonomisation économique des femmes ne sont pas seulement des impératifs de justice sociale, mais aussi des catalyseurs puissants du développement durable de nos nations. »

Un Cadre de Collaboration et d’Échange

Le Forum de Lomé constitue une plateforme stratégique où les OSC peuvent partager leurs expériences et identifier des opportunités de collaboration. L’objectif est aussi de renforcer les synergies entre la Banque mondiale et la société civile afin d’intensifier les efforts visant à lever les obstacles entravant l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes.

Dans le cadre de cette initiative, la Banque mondiale a adopté une nouvelle stratégie pour la période 2024-2030. Cette feuille de route ambitionne de :

Lutter contre les violences basées sur le genre ;

Accroître et diversifier les opportunités économiques pour les femmes ;

Encourager et promouvoir le leadership féminin.

Selon Ousmane Diagana, vice-président régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale :

« L’égalité des genres est d'abord une question de justice, puis un levier essentiel pour le développement. Éliminer les barrières liées au genre favorise la productivité économique, réduit la pauvreté et renforce la cohésion sociale. Cependant, les progrès restent trop lents, nécessitant une action urgente. »

Il a ajouté que ce Forum régional représente une étape clé de la collaboration entre la Banque mondiale et la société civile dans la mise en œuvre de cette stratégie.

Avec cette rencontre, Lomé devient ainsi un pôle d’échanges décisif pour l’avenir des filles et des femmes en Afrique, affirmant la nécessité d’une mobilisation collective pour garantir un avenir plus inclusif et équitable.