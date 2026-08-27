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Un nouveau dispositif de promotion des investissements

Le conseil des ministres a adopté mercredi un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF), une réforme destinée à répondre à l'accélération des investissements privés et au développement des zones industrielles et franches dans le pays.

Un cadre plus cohérent pour attirer les investisseurs © republicoftogo.com

Le conseil des ministres a adopté mercredi un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF), une réforme destinée à répondre à l'accélération des investissements privés et au développement des zones industrielles et franches dans le pays.

C’est aussi une nouvelle étape dans la stratégie d'attractivité économique du pays.

Concrètement, l'API-ZF voit ses compétences considérablement élargies. L'Agence sera désormais chargée de l'aménagement, de la gestion et de la mise à disposition des zones industrielles, tout en renforçant ses mécanismes de transparence dans l'octroi des agréments et des avantages fiscaux, un point sensible pour rassurer les investisseurs et limiter les risques de dérives.

Autre changement majeur : le conseil a également adopté le décret portant dissolution de la Société d'administration de la zone franche (SAZOF). Ses fonctions seront désormais intégrées à l'API-ZF, dans une logique de simplification et de renforcement des capacités opérationnelles.

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