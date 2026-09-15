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Un nouveau mode de facturation

Les entreprises privées s'apprêtent à adapter leurs systèmes comptables et informatiques aux exigences de la Facturation électronique certifiée (FEC), une réforme fiscale majeure introduite par la Loi de finances 2026.

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Les entreprises privées s'apprêtent à adapter leurs systèmes comptables et informatiques aux exigences de la Facturation électronique certifiée (FEC), une réforme fiscale majeure introduite par la Loi de finances 2026.

Concrètement, la facture électronique certifiée devient une donnée numérique, et non plus un simple document papier. Chaque facture devra désormais comporter un QR Code, un numéro unique et une empreinte numérique, garantissant son authenticité et son intégrité.

Pour l'Office togolais des recettes (OTR), l'enjeu est de mieux tracer les transactions des entreprises et sécuriser la collecte des recettes, en particulier la TVA.

Le nouveau mécanisme laisse aux entreprises le choix entre deux configurations : utiliser les solutions mises à disposition par l'OTR, ou conserver leurs propres logiciels de facturation, à condition que ceux-ci puissent interagir avec l'administration fiscale.

En attendant l'opérationnalisation complète du dispositif, les entreprises togolaises sont invitées à ne pas attendre le dernier moment : un état des lieux de leurs processus de facturation et une évaluation de la performance de leurs équipements informatiques s'imposent dès maintenant pour aborder cette transition sans accroc.

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