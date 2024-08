Un nouveau souffle pour l'artisanat

L'artisanat au Togo, secteur vital pour l'économie, contribue à hauteur de 18% au produit intérieur brut (PIB) et emploie près d’un million de personnes.

Malgré cette importance, les artisans sont confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de commercialisation de leurs produits, ce qui freine leur croissance et limite l'impact économique de leur travail.

L'artisanat se positionne comme l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Togo, jouant un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays.

Cependant, bon nombre d'artisans, souvent isolés ou dépourvus de ressources nécessaires, peinent à écouler leurs produits tant sur le marché national qu'international. Cette situation freine leur expansion et les empêche de tirer pleinement parti de leur potentiel économique.

Conscients de ces enjeux, les développeurs ont mis au point l'application Artisale, une solution numérique dédiée à la promotion et à la vente des produits artisanaux togolais.

Lancée mercredi, Artisale offre une plateforme en ligne où chaque artisan peut exposer et vendre ses créations, bénéficiant ainsi d'une visibilité accrue auprès d'un public plus large.

L'application propose également un service de mise à disposition d'artisans pour des projets sur mesure.

Ce service permet aux clients de commander directement chez l'artisan des produits uniques, adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette fonctionnalité vise à rapprocher les artisans de leur clientèle et à valoriser leur savoir-faire à travers des créations personnalisées.

Artisale apparaît comme une bouffée d'air frais pour les artisans, leur offrant les outils nécessaires pour surmonter les défis liés à la commercialisation et leur permettant d'élargir leur horizon commercial. Cette initiative numérique pourrait bien redéfinir l'avenir de l'artisanat au Togo, en le rendant plus compétitif et mieux intégré dans l'économie moderne.