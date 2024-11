Un plan de renaissance du textile africain

ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels, dont celui d’Adétikopé au Togo, s’est associé avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et Rieter, premier fournisseur mondial de systèmes de fabrication de fils à partir de fibres discontinues dans les filatures.

Ce partenariat doit servir de fer de lance d’un « Plan de renaissance du textile » en Afrique, ‘une grande initiative transformatrice visant à revitaliser le secteur textile du continent’, expliquent les dirigeants d’ARISE.

Ce projet s'appuiera sur le réseau de parcs industriels appartenant au groupe pour favoriser l'avènement d'une nouvelle ère dans la production textile en Afrique.

Afin de faciliter la mise en œuvre du “Plan de Renaissance Textile” en Afrique, Arise IIP, Afreximbank et Rieter AG ont signé un accord-cadre qui formalise la collaboration pour atteindre une capacité de transformation de 500 000 tonnes métriques de coton africain au cours des trois à cinq prochaines années, avec un financement de 5 milliards de dollars pour soutenir cette initiative.

Les pays bénéficiant du programme seront sélectionnés sur la base de critères tels que la disponibilité de l'électricité et du gaz, et les parcs textiles dotés d'une infrastructure standard ou d'une contribution en capital. Des centres de formation seront créés dans les pays sélectionnés afin de développer et d'améliorer les niveaux de compétences.

Le partenariat vise à sécuriser le financement des projets textiles, en rationalisant le processus par le biais de :