Une ambition décuplée pour la décennie

Cinq ans après son lancement, la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) affiche un bilan encourageant : plus de 6 580 emplois directs créés, dont 95% au profit de nationaux et 80% occupés par des jeunes et des femmes, soutenus par des investissements cumulés dépassant 350 milliards de Fcfa entre 2020 et 2025.

Ces résultats sont portés par 25 entreprises partenaires, dont 12 déjà opérationnelles dans des filières comme le soja, le karité, la noix de cajou, avec une capacité de transformation dépassant 180 000 tonnes par an. Une orientation délibérée vers la création de valeur ajoutée locale, pour limiter l'exportation de matières premières brutes.

« Les perspectives sont encore plus ambitieuses, avec un objectif compris entre 15 000 et 20 000 emplois à l'horizon 2030 », a souligné Idiola Sandah, administrateur de la PIA.

Une deuxième phase de développement est déjà en préparation, avec l'ambition de porter le nombre d'unités industrielles de 25 à 40-50 et de créer plus de 10 000 emplois supplémentaires.

Le secteur textile, filature et confection du coton togolais, sera au cœur de cette expansion, aux côtés de la cimenterie, du plastique et du recyclage. La construction d'une centrale solaire est également prévue.

Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'Etat et la société AriseIIP