Une approche ludo-pédagogique de la finance

Une Semaine consacrée à l'éducation financière se déroule à Lomé jusqu’au 26 mars.

‘Planifiez votre argent, semez votre avenir’, tel est le thème retenu.

Conférences, ateliers, formations : des dizaines d’événements sont programmés.

Comment mieux gérer un budget et un compte bancaire, utiliser les moyens de paiement en toute sécurité, mesurer le coût d’un crédit, choisir une assurance adaptée, épargner pour faire face à des imprévus et financer des projets, savoir réagir en cas de difficultés financières, identifier et éviter les arnaques...

Ces sujets essentiels pour devenir des citoyens autonomes et des entrepreneurs avertis sont au cœur des actions mises en place entre le 20 et le 26 mars.

Durant cette semaine, des ateliers de sensibilisation privilégiant une approche ludo-pédagogique et l’échange seront ainsi proposés gratuitement.

Cette initiative est mondiale.