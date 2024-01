L'Organisation mondiale du commerce (OMC) tiendra, en septembre 2024, la session du cours régional de politique commerciale à l'Université de Lomé.

Il s’agit d’un événement de formation et d'échange qui se déroule au niveau régional et qui vise à renforcer les capacités des pays membres de l'OMC dans le domaine de la politique commerciale.

La session a pour principal objectif de fournir aux participants une compréhension approfondie des enjeux liés au commerce international, des règles de l'OMC et des politiques commerciales.

Elle cible les compétences techniques et analytiques.

Les participants sont généralement des fonctionnaires gouvernementaux et des experts en commerce international.

Le contenu du cours aborde divers aspects de la politique commerciale, notamment les négociations commerciales internationales, la réglementation du commerce, les droits de douane et les barrières non tarifaires, les mécanismes de règlement des différends de l'OMC, et d'autres sujets liés au commerce international.

Les formations sont dispensés par des experts de l'OMC et d'autres organisations partenaires.