Une délégation omanaise à Lomé

Une délégation d’hommes d’affaires du Sultanat d'Oman, à l’initiative de la Sohar International Bank (SIB), est en visite au Togo.

Agriculture, énergie, mines, infrastructures, pétrole et gaz sont les secteurs privilégiés.

Parmi les projets évoqués, la construction d’abattoirs à Tsévié et à Kara et un barrage hydroélectrique de Tététou sur la rivière Mono (région des Plateaux).

La délégation doit également visiter la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) et le Lomé Container Terminal (LCT), passages obligés.

« Cette mission témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour l'économie togolaise », a indiqué Arthur Trimua, ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique.

Oman est une économie dynamique du Golfe en pleine diversification. Membre de l'OPEP+ et producteur pétrolier significatif, le sultanat dispose de réserves prouvées d'environ 5 milliards de barils et d'importantes ressources gazières. Sa Vision 2040 vise à réduire la dépendance aux hydrocarbures en développant le tourisme, la logistique, l'industrie et les services financiers.

Stratégiquement positionné à l'entrée du détroit d'Ormuz, Oman joue un rôle clé dans les échanges commerciaux mondiaux. Sa réputation de stabilité politique et de diplomatie pragmatique, illustrée par son rôle traditionnel de médiateur dans les conflits régionaux, en fait un partenaire fiable et respecté sur la scène internationale.

La Sohar International Bank, institution en pleine expansion, incarne cette ambition de rayonnement économique d'Oman au-delà du Golfe.

La Sohar International Bank opère à travers six segments : Banque de gros (Wholesale), Banque de détail (Retail), Financement gouvernemental et syndication de projets, Investissements, Trésorerie et Banque islamique (Sharia-compliant).

Elle offre notamment des prêts de fonds de roulement, des prêts aux PME, des financements de projets et immobiliers, des services de commerce international, des conseils en change et taux d'intérêt, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'investissement incluant les marchés de capitaux, la levée de dette et de fonds propres, la gestion d'actifs et les conseils aux entreprises.