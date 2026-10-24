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Une foire pour développer l’économie de la région

La région des Savanes accueillera du 21 au 27 décembre la Foire agro-pastorale, artisanale et commerciale du Togo.

Une zone sous tension © republicoftogo.com

La région des Savanes accueillera du 21 au 27 décembre la Foire agro-pastorale, artisanale et commerciale du Togo.

Valoriser les richesses économiques locales et soutenir les acteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat, telles sont les ambitions des organisateurs.

Pendant une semaine, producteurs, éleveurs, transformateurs, artisans, commerçants, coopératives et entreprises se retrouveront autour d’expositions-ventes, de conférences-débats.

Avec si possible de nouveaux partenariats, notamment dans le secteur porteur de la transformation.

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