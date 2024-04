Une nouvelle suite de produits de paiement

Qosic, une solution ouest-africaine de paiement en ligne, étend ses services aux entreprises togolaises.

Elle vise à simplifier les transactions financières et à promouvoir le commerce électronique entre les pays de la sous-région et le Togo.

La gamme de produits de paiement aide à réduire les coûts et à augmenter les revenus.

Le développeur dispose de bureaux à Cotonou, Lomé et Lagos et travaille déjà avec Gozem et Atlantique Assurances.