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Une planification budgétaire rigoureuse

Le Togo a lancé ce lundi à Lomé les travaux de son Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2027-2029.

Acteurs studieux lundi à Lomé © DR

Le Togo a lancé ce lundi à Lomé les travaux de son Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2027-2029.

Une séance de travail réunissant plusieurs ministères, institutions et représentants de la société civile, organisée au CASEF, sous la coordination du ministère des Finances et du Budget.

Concrètement, le CBMT est un outil de planification financière sur trois ans qui permet à l'État de prévoir ses recettes, ses dépenses et sa dette, afin de financer les priorités nationales de manière cohérente et durable. Contrairement au budget annuel, il offre une vision à long terme indispensable pour orienter les politiques publiques.

Les résultats de 2025 sont globalement positifs. La croissance économique a atteint 6,2%, l'inflation est restée faible à 0,4% et le déficit budgétaire a été ramené à 3,2% du PIB contre 5,5% en 2024.

Mais des difficultés structurelles demeurent. La dette publique reste élevée à 62,6% du PIB et son remboursement absorbe plus de 85% des recettes fiscales, laissant peu de marge pour investir dans les services publics et le développement. La pression fiscale, à 13,1% du PIB, reste également très en deçà de la norme régionale de 20%.

Face à ces réalités, quatre grands chantiers s'imposent : augmenter les recettes fiscales, maîtriser les dépenses courantes, préserver la soutenabilité de la dette et prioriser les investissements générateurs de croissance et d'emplois.

"Ensemble, nous devons bâtir un cadre budgétaire qui reflète les aspirations de notre peuple", a déclaré la directrice de Cabinet du ministre de l’économie et des Finances, Mawussé Adetou Afidenyigba, en ouvrant les travaux.

Un exercice de rigueur collective, au service du développement du pays.

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