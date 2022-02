Une plateforme d’interopérabilité disponible au Togo

PayDunya, la plateforme africaine de paiement en ligne, est désormais disponible au Togo.

La dématérialisation de la finance des entreprises a connu une véritable évolution en Afrique ces dernières années.

PayDunya, conçu au Sénégal, permet aux entreprises, à travers des solutions innovantes de non seulement accéder à la pleine potentialité du numérique pour développer leurs chiffres d’affaires mais également d’offrir à leur clientèle des moyens de paiement utilisant les téléphones portables, afin de pouvoir payer sur des plateformes numériques.

Le développeur s’est adossé localement à TogoCom via TMoney.

PayDunya est un agrégateur de moyens de paiements, une plateforme d’interopérabilité entre mobile money, carte bancaire et cash.

L’idée des concepteurs est d’accélérer le développement de l’écosystème numérique et d’accompagner dans leur transformation digitale les entreprises (formelles et informelles) et institutions financières.