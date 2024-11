Une profession de facilitateurs

Les commissionnaires en douane, acteurs clés du commerce et des échanges transfrontaliers en Afrique de l’Ouest, se réunissent à Lomé pour redéfinir les pratiques et relever les défis de leur profession.

L’assemblée générale de la Fédération des Associations des Commissionnaires en Douanes Agréés de l’Afrique de l’Ouest (FACODA), ouverte ce vendredi, a pour ambition de promouvoir une harmonisation des pratiques dans la région.

Les commissaires assurent la conformité douanière, la réduction des délais de dédouanement et favorisent l’optimisation des coûts pour les entreprises.

En tant que partenaires des autorités douanières, ils participent également à la facilitation des mouvements de marchandises au-delà des frontières, assurant le bon déroulement des opérations de transit et contribuant au développement économique régional.

Cette rencontre de la FACODA se tient dans un contexte où les pays d’Afrique de l’Ouest cherchent à relever les défis de l’intégration régionale et à tirer parti de l’Accord de Libre-Échange Continental Africain (ZLECAf).

« Les pays de l’espace ouest-africain disposent de ressources maritimes et terrestres considérables, et ensemble nous avons la capacité de nous positionner comme une plateforme logistique clé pour le commerce mondial », a indiqué Atta-Kakra Essien, Commissaire des douanes et droits indirects à l’Office Togolais des Recettes (OTR).