Une quarantaine d'opérateurs économiques en mission en Chine

Une délégation d'une quarantaine d'opérateurs économiques togolais est actuellement en mission dans la province chinoise de Hebei (Chine), jusqu'au 20 avril prochain, dans le cadre de la deuxième mission économique conjointe organisée avec l'Association Culture d'Entreprise de Hebei.

Le choix de cette province n'est pas anodin. Le PIB du Hebei a atteint environ 4 390 milliards de yuans en 2023, faisant de cette région l'une des locomotives économiques de la Chine.

Grâce à son emplacement stratégique à proximité de Pékin et du port de Tianjin, la province bénéficie d'une connectivité logistique essentielle pour le commerce national et international. Des industries clés telles que la sidérurgie, la chimie, l'automobile et les nouvelles technologies s'y développent rapidement.

Le Hebei joue par ailleurs un rôle central dans le grand projet d'intégration économique de la région Pékin-Tianjin-Hebei, véritable zone économique de premier plan en Chine du Nord.

Conduite par deux Commissaires de la Chambre de commerce du Togo (Esso-Byou Bekley, chargé de l'industrie, et Komlan Assignon, chargé des régions), la délégation compte également dans ses rangs Samuel Sanwogou, Directeur du Centre de formalités des entreprises (CFE), et Alexandre de Souza, directeur du Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

Au cœur des échanges : l'automobile, l'électronique, l'énergie, le textile, l'agroalimentaire et les machines agricoles.

L'enjeu est triple : développer les exportations togolaises, encourager les investissements croisés et faciliter l'implantation d'entreprises dans les deux pays.

S'appuyant sur une convention déjà existante entre la CCI-Togo et l'Association Culture d'Entreprise de Hebei, cette mission s'inscrit dans une vision à long terme : faire du Togo un acteur incontournable des échanges économiques Sud-Sud, en tirant profit du dynamisme industriel de l'une des provinces les plus puissantes de Chine.