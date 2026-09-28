Une tontine numérique

Première fintech togolaise agréée comme établissement de paiement par la BCEAO (Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest), Ollo Africa développe également Ohana Africa, une application dédiée à la digitalisation des tontines.

En partenariat avec Ecobank, elle lance le « Compte Familial Ohana », une solution pour gérer depuis un téléphone une épargne ou une caisse commune.

Le mécanisme est simple. Un membre crée un espace financier dédié à la famille, puis invite les autres membres à y adhérer. Les contributions s'organisent autour d'objectifs communs, et chacun peut suivre les efforts d'épargne en toute transparence.

La mise en commun de l'argent est une pratique ancienne et profondément ancrée dans les traditions, mais elle manque d'outils adaptés.

« Nous ne sommes pas en train d'inventer une nouvelle pratique financière. Les familles africaines mettent déjà leur argent en commun depuis des générations. Notre ambition est simplement de leur offrir enfin un outil moderne, pratique et sécurisé pour le faire », explique Mawuna Koutonin, directeur général d'Ollo Africa.