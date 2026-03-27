Une valeur sûre sur les marchés régionaux

Le Trésor public togolais effectuera le 3 avril prochain une nouvelle levée de fonds sur le marché financier régional de l'UEMOA, sollicitant 30 milliards de FCFA auprès des investisseurs via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Cette opération intervient dans la continuité de celle réalisée le 20 mars dernier, qui avait affiché un taux de couverture spectaculaire de 537%, soit plus de cinq fois le montant sollicité. Un résultat qui témoigne de la forte attractivité du Togo auprès des investisseurs régionaux et de la confiance qu'ils accordent aux fondamentaux économiques du pays.

Un tel niveau de souscription confirme la capacité du Trésor à mobiliser les ressources nécessaires à son développement dans des conditions particulièrement favorables, avec une demande largement excédentaire par rapport à l'offre.

Cette dynamique positive sur les marchés de capitaux reflète la solidité perçue de la gestion des finances publiques et la crédibilité croissante du pays auprès de la communauté financière régionale.