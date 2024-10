Une vision compétitive pour le riz togolais

Un atelier stratégique se tient depuis mercredi à Lomé en vue de l’adoption des plans de développement des filières café et cacao. Cet événement, organisé par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), constitue une étape clé dans la revitalisation et la modernisation de ces deux filières agricoles essentielles pour l’économie togolaise.