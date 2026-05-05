Une vitrine pour le café togolais

La « Maison du café - le Terroir » a été officiellement inaugurée mardi à Lomé, en présence du secrétaire général du ministère délégué au Commerce et au Contrôle de qualité, du secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), Enselme Gouthon, et du secrétaire général de l'OIAC.

Fruit d'une collaboration entre le CCFCC et l'Organisation inter-africaine du café, cet espace se veut une vitrine du café transformé au Togo, un lieu où la qualité reconnue du café togolais peut être mise en valeur, présentée aux acheteurs, aux professionnels et au grand public.

Le Togo n'est certes pas un géant du café sur la scène mondiale. Mais ce qu'il produit, principalement dans les régions des Plateaux et de la Kara, bénéficie d'une réputation de qualité qui mérite d'être mieux exploitée.

Trop longtemps, le café togolais a été exporté brut, sans transformation locale, laissant la valeur ajoutée partir à l'étranger.

La Maison du café entend inverser cette logique. En promouvant la transformation locale et en offrant une vitrine commerciale et culturelle au café local, elle ambitionne de valoriser toute la chaîne, du producteur à la tasse.

Elle va accueillir dès son ouverture 80 jeunes tenanciers de bar à café installés à Lomé, Kara et Kpalimé.

Depuis plusieurs années, le CCFCC œuvre activement pour dynamiser la consommation locale du café. Une mission que mène à bien Enselme Gouthon.

À ce titre, cinq kiosques à café ont été installés à Lomé et à Kara, leur gestion a été confiée à de jeunes baristas regroupés au sein de la coopérative KAWA TOGO.

Il sont accompagnés pour promouvoir le café togolais lors de foires et événements divers.