Aller au-delà du simple transit

Lomé accueille jusqu’au 13 novembre la deuxième édition de la Semaine de la logistique et de la supply chain (SLSC 2026). Acteurs publics et privés y cherchent comment faire des flux logistiques une source de valeur ajoutée pour l’économie togolaise.

Organisée par l’Association togolaise pour la logistique (ATLOG), la rencontre veut rapprocher administration, entreprises et organisations professionnelles. Elle vise aussi à conforter la place du Togo comme hub logistique régional et à attirer davantage d’investisseurs.

Les travaux portent notamment sur les moyens de fidéliser les flux à Lomé et de développer les échanges avec l’hinterland, la Cédéao et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).