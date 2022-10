Dans un contexte mondial marqué par un ralentissement de la croissance économique, une inflation élevée et une hausse des taux d'intérêt, quelles sont les perspectives pour l’Afrique ?

Comment les pays africains vont-ils renouer avec une croissance économique robuste, créer des emplois et récupérer les acquis du développement effacés lors de la pandémie de Covid-19 ? Quelles opportunités les dirigeants africains peuvent-ils trouver en cette période particulièrement turbulente ?

L'événement sur l'état de l’Afrique, organisé le 15 octobre dans le cadre des Assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale, fera le point sur les vents contraires mondiaux qui affectent la région et donnera un aperçu opportun des tendances macroéconomiques, compte tenu du ralentissement du PIB, de la dette élevée et des prix historiquement élevés des denrées alimentaires et de l'énergie.

La discussion se concentrera spécifiquement sur les mesures pouvant apporter des gains importants pour la sécurité alimentaire sur le continent, telles des dépenses publiques mieux ciblées, des investissements dans la transformation alimentaire et les systèmes alimentaires résilients, et le renforcement du commerce intrarégional.

L'événement comportera des remarques de la haute direction de la Banque mondiale de la région Afrique et des discussions avec un panel de décideurs politiques, dirigeants, entrepreneurs, organisations de la société civile et jeunes africains.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, est à Washington depuis lundi où il prend part aux Assemblées.

Le Fonds monétaire international et la BM sont d’importants partenaires du Togo.