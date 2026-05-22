Visite d'une délégation malienne à la PIA

Une délégation d'opérateurs économiques maliens a visité jeudi la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).

Le parc dispose d’unités de transformation et d’un port sec.

Le Mali, pays enclavé, importe et exporte à partir du port de Lomé.

L’ambition de la PIA est de devenir un hub logistique et industriel régional.

Une junte militaire est installée à Bamako depuis 6 ans. Les autorités ont décidé de quitter la Cédéao.