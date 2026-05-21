Commande publique : la transparence progresse, les contentieux reculent

Entre 2015 et 2024, près de 9 800 marchés publics ont été conclus au Togo pour un montant global estimé à 265 367 milliards de Fcfa, une décennie de dynamisme qui témoigne de l'intensification de l'investissement public et du renforcement progressif de la transparence dans la commande publique.

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) dresse un bilan globalement positif. L'année 2023 se distingue comme la plus active, avec 1 983 marchés conclus pour 326 milliards, contre seulement 841 dossiers et 226 milliards en 2015.

Au-delà des volumes, c'est la baisse des contentieux qui retient l'attention. Le nombre de recours enregistrés auprès du Comité de règlement des différends est passé de 56 en 2015 à 26 en 2024, une réduction de plus de moitié, interprétée comme le signe d'une amélioration des procédures et d'une confiance accrue dans le système.

Sur la décennie, 15 682 acteurs ont été formés aux règles de la commande publique, un investissement humain qui porte ses fruits.