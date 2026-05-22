Bibliothèques numériques, données ouvertes : l'Afrique de l'Ouest réinvente son éducation

Des experts africains de l'éducation, du numérique et de la recherche scientifique sont réunis à Lomé pour définir une stratégie régionale commune de digitalisation des systèmes éducatifs, avec l'appui de l'UNESCO.

Les discussions portent sur la numérisation des ressources pédagogiques, le développement des bibliothèques digitales, l’ouverture des données scientifiques et l’intégration des technologies dans l'enseignement supérieur.

« L'accès aux ressources éducatives libres et aux données ouvertes s'impose comme un levier pour promouvoir une éducation de qualité et soutenir le développement du capital humain », a souligné Deweh Emily Gray, la représentante de la Cédéao à Lomé

Pour le ministre délégué à l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbeni, cette rencontre est l'occasion de transformer les expériences nationales en ambition collective, face à des défis partagés : déficit d'infrastructures numériques, accès limité aux TIC et besoins croissants en recherche scientifique.