Un repas. Une classe. Un avenir.

Un repas chaud par jour. C'est souvent suffisant pour qu'un enfant reste à l'école plutôt que de rentrer chez lui, ou de ne pas venir du tout.

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, où la crise sécuritaire et l'insécurité alimentaire fragilisent des milliers de familles, le programme national de cantines scolaires produit des résultats mesurables.

Le nombre d'élèves bénéficiant de repas chauds dans les établissements scolaires de la région est passé de 56 651 en 2024 à 67 215 en 2025, une progression de près de 19% en un an qui place les Savanes en tête de toutes les régions du pays.

À titre de comparaison, la région de la Kara affiche 34 893 bénéficiaires en 2025, la région Maritime 21 712, des chiffres significatifs, mais bien inférieurs à ceux du grand nord, dont les besoins sont les plus criants.

L'impact du programme va bien au-delà du ventre plein. Les enseignants et directeurs d'écoles observent une amélioration sensible de l'assiduité des élèves et une baisse notable des abandons scolaires.

Des enfants qui, il y a encore peu, quittaient les bancs faute de pouvoir manger, restent désormais en classe, concentrés, présents, engagés.

C'est ce que rappelle l'Agence nationale de développement à la base (ANADEB), qui pilote le programme avec l'appui de partenaires internationaux : la qualité de l'éducation ne dépend pas seulement des enseignants ou des infrastructures. Elle dépend aussi de l'état physique et nutritionnel des enfants qui s'assoient devant le tableau.