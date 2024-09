Cahiers new look

La prochaine année scolaire s’annonce sous le signe de la nouveauté avec la mise en œuvre d'une décision gouvernementale qui modifie la présentation des cahiers.

Depuis quelques jours, ils portent des caractéristiques particulières.

Les nouvelles couvertures sont désormais imprimées, sur leur face interne, avec des éléments emblématiques de la République togolaise.

Les élèves pourront y lire l'hymne national, découvrir les significations des différentes couleurs du drapeau national, ainsi que les paroles de la chanson de la Marche Républicaine.

Cette décision interministérielle, prise il y a un an par les autorités de l'éducation nationale, trouve enfin son application concrète.

Elle vise à sensibiliser les jeunes Togolais à l'importance des symboles nationaux.

Les autorités avaient justifié cette initiative par la nécessité de consolider le tissu social, de renforcer l’État de droit et de promouvoir la paix et l'unité nationale, autant de facteurs essentiels pour un développement inclusif et une croissance partagée.

Selon le gouvernement, cette mesure contribuera à une meilleure appropriation des symboles et emblèmes de la République par les jeunes.

Globalement, cette initiative est bien accueillie par la population qui voit en elle une opportunité de renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation.