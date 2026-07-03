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« Campus Afrique – Timbuktoo » construit l'écosystème de l'innovation

Après l'Université de Lomé, le programme pilote « Campus Afrique – Timbuktoo » poursuit son déploiement à l'Université de Kara (nord). 

Après Lomé, Kara © DR

Après l'Université de Lomé, le programme pilote « Campus Afrique – Timbuktoo » poursuit son déploiement à l'Université de Kara (nord). 

Porté par le PNUD, en partenariat avec l’UNESCO,  et mis en œuvre par UniPod, il réunit étudiants et chercheurs autour d'un parcours consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la recherche appliquée.

Au programme : formation à l'intelligence artificielle (IA), à la science des données, à la transformation digitale et aux techniques de valorisation de projets, alternant théorie et immersion en entreprise pour rapprocher compétences académiques et réalités du marché. 

Des visites d'entreprises permettent aux participants d'identifier des problèmes concrets auxquels ils devront apporter des réponses pertinentes lors d'un hackathon, au cours duquel dix équipes développeront des prototypes fonctionnels.

« Campus Afrique – Timbuktoo » vise à construire un écosystème national de l'innovation en tissant des liens durables entre universités, entreprises et partenaires au développement.

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