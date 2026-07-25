Politique d'assainissement

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98 établissements privés, 13 publics : c'est le nombre d'institutions autorisées à dispenser des formations pour l'année académique 2026-2027, selon la liste publiée vendredi par le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Gado Tchangbedji. 

Davantage de sérieux dans la formation © republicoftogo.com

98 établissements privés, 13 publics : c'est le nombre d'institutions autorisées à dispenser des formations pour l'année académique 2026-2027, selon la liste publiée vendredi par le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Gado Tchangbedji. 

L’objectif est de mieux encadrer un secteur marqué ces dernières années par la multiplication d'établissements privés, où la qualité des formations et la reconnaissance des diplômes ne sont pas toujours au rendez-vous.

Un défi que le Togo partage avec le reste de l'Afrique subsaharienne, où la demande d'enseignement supérieur explose sous l'effet de la croissance démographique et du nombre croissant de bacheliers, selon l'UNESCO.

Pour les nouveaux bacheliers et leurs familles, cette publication annuelle fait office de boussole : elle permet d'identifier, parmi la centaine d'établissements en activité, ceux légalement habilités à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

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