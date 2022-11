Coopération avec l'IRD

L'Institut de recherche pour le développement (IRD) va développer sa coopération avec l’université de Lomé.

Valérie Verdier, la présidente de l’IRD, vient d’effectuer un séjour à Lomé.

L'Institut de recherche pour le développement (IRD) est un établissement public français à caractère scientifique et technologique sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la Coopération.

Cet organisme participe à des recherches scientifiques et techniques par le biais d'accords signés entre la France et certains pays en développement.

Ces programmes de recherche destinés à apporter une aide au développement des pays du Sud s'orientent autour des sciences humaines et sociales (géographie, sociologie ...), des sciences de la santé (maladies infectieuses, grandes endémies, nutrition, etc.) et des sciences de la nature et de l'environnement (sciences de la terre, océanographie, écologie, biologie, …).