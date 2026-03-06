Corruption : la lutte commence dès l'université
La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) lance une série de conférences à l'Université de Kara pour sensibiliser les étudiants aux valeurs d'intégrité, de transparence et d'honnêteté.
L'objectif est de former les futures élites de l'administration publique et privée à une gestion rigoureuse et éthique des affaires publiques.
« La HAPLUCIA veut contribuer à la formation des futurs cadres du pays sur les méfaits de la corruption afin de bâtir une génération plus intègre », a souligné jeudi Kimelabalou Aba, président de l'institution.
Après avoir ciblé les établissements scolaires, la Haute autorité étend désormais son programme aux universités publiques, avec l’ambition de toucher l'ensemble des étudiants.