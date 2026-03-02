Rubriques

Le Japon construit l'école de demain à Davié

L'ambassade du Japon a accordé une enveloppe de 65,3 millions de Fcfa pour moderniser le système éducatif.

Ce financement permettra d'ériger et d'équiper plusieurs salles de classe et des équipements sanitaires à Davié, une localité située à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé.

Cet appui s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation du système éducatif. 

Le Togo fait face à un double défi : une démographie scolaire en forte croissance et un déficit chronique d'infrastructures d'accueil, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales. Des classes surchargées, des abris provisoires en paille ou en bois, un manque criard de latrines, autant de réalités qui pèsent lourdement sur les conditions d'apprentissage.

Le financement japonais vient donc répondre à des besoins concrets, en cohérence avec la politique nationale visant à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les jeunes.

« Le Japon reste engagé et disponible à soutenir les efforts du gouvernement en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation », a réaffirmé l'ambassadeur Junji Gomakubo.

Les travaux devraient être lancés dans les prochaines semaines, avec l'ambition d'une réception des infrastructures dès la prochaine rentrée scolaire.

