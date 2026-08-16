Rubriques

Tendances:
Éducation

Digitalisation des inscriptions à l'UK

L'Université de Kara UK) innove avec la digitalisation de ses procédures d’inscription.

Simple et rapide pour les nouveaux étudiants © republicoftogo.com

L'Université de Kara UK) innove avec la digitalisation de ses procédures d’inscription.

Dès le 15 septembre, les nouveaux bacheliers pourront effectuer leur préinscription entièrement en ligne, via une plateforme dédiée et suivre à distance l'évolution de leur dossier. 

Un dispositif qui simplifie considérablement les démarches administratives et évite aux étudiants de multiples déplacements. Seule la soumission physique des pièces auprès de la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité (DAAS) restera obligatoire.

En parallèle, l'établissement maintient une offre de formation diversifiée, de la Licence au Doctorat, avec des filières en phase avec les besoins du marché de l'emploi : numérique, ingénierie, agriculture, santé et administration.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Savanes : 17 000 enfants ciblés par un vaste projet de scolarisation

Savanes : 17 000 enfants ciblés par un vaste projet de scolarisation

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, 34 % des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. Une région qui cumule les difficultés : parmi les plus pauvres du pays, elle est aussi exposée aux incursions de groupes terroristes venus des zones frontalières, et compte plus de 61 000 personnes déplacées, une pression supplémentaire pour des écoles déjà fragiles.

Un peu de patience

Un peu de patience

Le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en garde samedi contre la circulation, sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques, de publications, annonces et visuels attribués à l'Université de Datcha (UD), notamment des informations relatives aux formations, aux inscriptions et au fonctionnement de l'institution.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.