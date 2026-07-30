Excellence éducative et innovation

Les États-Unis ont présenté mercredi leurs ambitions pour l'université de Kara, seconde université publique du pays, située à 420 km au nord de Lomé.

Kim McClure, chargée d'affaires à l'ambassade américaine, envisage des partenariats dans la technologie et l'intelligence artificielle, ainsi que pour les programmes de génie civil, électrique et mécanique.

L’intérêt porte également sur les programmes d'échange d'étudiants du département d'État américain et sur l'apprentissage de l'anglais.

Les autorités US mettent en avant des programmes éducatifs destinés à doter étudiants et jeunes professionnels des connaissances et compétences nécessaires pour soutenir la croissance économique, avec des retombées attendues dans l'énergie, les transports, la logistique et l'agriculture.

« À travers ces engagements, l'ambassade des États-Unis à Lomé partage l'excellence éducative et l'innovation américaines, et tisse des liens avec la population à travers tout le Togo », a indiqué Mme McClure, précisant que des discussions sont déjà en cours entre l'ambassade et la présidence de l'université de Kara.