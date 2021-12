Expansion et équité dans l’éducation de base

La Banque islamique de développement a accordé un financement de 20 millions de dollars pour le Projet d’amélioration de l’accès-équité et de la qualité de l’éducation.

L’enveloppe globale est de 24 millions de dollars.

L’objectif est d’atteindre l’expansion et l’équité dans l’éducation de base au Togo par la modernisation des infrastructures scolaires et des investissements dans la qualité de l’éducation et le renforcement de la capacité de gestion du système éducatif. Un moyen de réduire les disparités.

Les bénéficiaires sont 102.000 enfants scolarisés et 36.000 enseignants.

Indirectement, le projet contribuera à l’augmentation de 12% du taux d’achèvement de l’école primaire et de 8,8% de celui du premier cycle du secondaire