Faciliter la mobilité des chercheurs et des étudiants

L’Université de Lomé (UL) a accueilli mercredi une journée d’étude dédiée au renforcement du partenariat avec la Chine, en présence de plusieurs autorités académiques et diplomatiques.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les actions et programmes déjà réalisés dans le cadre de cette coopération et de réfléchir aux moyens d’intensifier les échanges entre les deux entités.

Lors de son intervention, Adama Kpodar, président de l’UL, a souligné la solidité de la relation entre l’institution togolaise et la Chine, symbolisé notamment par la présence de l'Institut Confucius au sein de l’établissement.

Un centre de recherche a également été mis en place pour favoriser les échanges et collaborations entre chercheurs chinois et togolais. Il se veut un espace de dialogue et de coopération dans des domaines variés, tels que la science, la technologie et l'innovation. Il offre une plateforme propice à la réalisation de projets communs, permettant aux chercheurs des deux nations de partager leurs savoirs et d’apporter des solutions aux défis mondiaux.

Selon les autorités universitaires, ces échanges scientifiques contribuent à renforcer la coopération académique entre les deux pays.

Chao Weidong, ambassadeur de Chine à Lomé, a souligné la volonté de son pays de continuer à renforcer cette coopération.

Les discussions au cours de cette journée d’étude ont mis en avant l’importance de renforcer la coopération au niveau de la recherche universitaire, en facilitant la mobilité des chercheurs et des étudiants.