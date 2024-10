Formation dans les métiers industriels pour relever les défis du développement

Le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer les compétences techniques et professionnelles afin de répondre aux besoins croissants du marché du travail.

Ce mardi à Lomé, Isaac Tchiakpé, ministre en charge de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, a lancé le concours d’entrée au Centre de Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI).

Le Togo fait face à de nombreux défis dans des secteurs tels que l'assainissement, la maintenance industrielle, l'électricité et l'agriculture.

Pour y faire face, le pays a besoin de compétences nouvelles et adaptées aux exigences du marché. C’est dans ce contexte que le CFMI continue de jouer un rôle central en formant des jeunes dans plusieurs domaines techniques. Cette année, plus de 220 candidats, dont une trentaine de filles, se disputent les places disponibles pour suivre des formations menant à l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et du Baccalauréat Professionnel (Bac Pro).

Les formations offertes par le CFMI incluent des secteurs essentiels tels que :

La mécanique diesel,

La mécanique d'entretien industriel,

La chaudronnerie et soudure,

L'électromécanique,

La climatisation et le froid industriel.

Ces domaines sont stratégiques pour le développement économique du pays, avec des opportunités d’emploi aussi bien dans le secteur privé que public.

Le CFMI est le fruit d'une coopération fructueuse entre le Togo et la France, avec l’appui de l'Agence Française de Développement (AFD).

Depuis son lancement il y a neuf ans, le centre a formé près d'un millier de jeunes, avec un taux d'insertion professionnelle dépassant les 70 %. Ce succès s’explique par la qualité des formations dispensées, qui sont en phase avec les besoins du marché togolais et international.

Selon Isaac Tchiakpé, le gouvernement togolais accorde une importance capitale à la formation professionnelle et à l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi.

« Nous veillons à ce que la formation soit de qualité afin d’avoir des jeunes bien formés, capables de répondre aux besoins du marché, que ce soit pour être employés ou pour s'auto-employer », a-t-il déclaré lors du lancement du concours.

En formant des jeunes dans des domaines aussi diversifiés et techniques, le Togo se donne les moyens de relever les défis du développement durable et de la modernisation industrielle.

Le CFMI reste ainsi un acteur crucial dans l’écosystème de la formation professionnelle.